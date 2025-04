Vereadores apresentam indicações e recepcionam novo defensor público

Na manhã desta segunda-feira (07/04), os vereadores de Aparecida do Taboado receberam, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o novo defensor público da Comarca, Dr. Ariel Bianchi Rodrigues Alves, nomeado no último dia 31 de março para atuar no município.

A recepção ao novo titular da 2ª Defensoria Pública foi conduzida pelo presidente da Câmara, Ber Galter, que solicitou ao vereador Maurão para usar a tribuna e fazer as honras de dar boas-vindas ao defensor em nome do Poder Legislativo.

Dr. Ariel, recém-designado para a 2ª Defensoria Pública de Aparecida do Taboado, em discurso na Câmara Municipal (Foto: Victor Gabriel/Cultura FM)

Dr. Ariel assume a 2ª Defensoria, enquanto seu colega, Dr. Vinícius Fernandes Cherem Curi, segue em Aparecida do Taboado como responsável pela 1ª Defensoria Pública da cidade.

Na mesma sessão, os vereadores apresentaram 16 indicações, que serão encaminhadas aos setores competentes para análise e providências. As proposições abrangem diversas áreas e refletem o empenho da Câmara em atender as demandas da população local.

Indicações

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): isenção da taxa de exame de punção aos pacientes encaminhados aos municípios de Três Lagoas e Campo Grande; pintura externa do Módulo Esportivo “Wilfrides Alves Martins”.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): construção de lombada em um setor da Rua Pará; reconstrução de canaleta no cruzamento da Rua Emília Ana de Jesus com a Rua Sebastião Nogueira de Lélis, próximo à Apae.

Vereador Pinduca (PP): revitalização da horta localizada ao fundo do Módulo Esportivo, em parceria com o Caps e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o objetivo de transformá-la em uma horta comunitária.

Vereador Matheus Costa (PP): transporte gratuito dentro da cidade para a nas datas das festividades culturais.

Vereador Jucleber Bim (PL): ampliação dos horários dos esportes disponibilizados gratuitamente pelo Munícipio, no Módulo Esportivo “Wilfrides Alves Martins”, aos alunos que estudam em período integral.

Vereador Maurão (PSDB): designação de Médico Legista para atender no município.

Vereadores Patrícia da Saúde, Cláudia Padim (PL) e Matheus Costa: revitalização, iluminação adequada, instalação de playground e pista de skate na Praça Municipal “Ajax Furquim Leite”.

Vereadores Cláudia Padim e Ber Galter (PSDB): acesso à rede Wi-Fi para pacientes internados e acompanhantes hospitalares no Pronto Socorro – Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat); instalação na cidade de um ponto de coleta para pilhas e baterias.

Vereadores Marcelo Jardineiro, Maurão, Jucleber Bim e Gilsinho do Binega (PRD): contratação de Neuropsicólogo Infantil, para atender no Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) “Marcolina Luiz de Paula – Nina”.

Vereadores Matheus Costa e Ber Galter: poda de árvores e a colocação de mais postes com braços de luminárias com LED no Terminal Rodoviário “Antônio Vicente de Queiroz”.

Vereadores Dra. Amanda Tolentino (PP) e Pinduca: patrolamento e cascalhamento das estradas da região da Mata.

Vereadoras Dra. Amanda Tolentino, Cláudia Padim e Patrícia da Saúde: implantação de uma Casa de Apoio para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica.

Vereadores Maurão, Jucleber Bim, Marcelo Jardineiro e Gilsinho do Binega: construção de galerias pluviais entre os bairros Cidade Nova e Eldorado, em especial na Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo.