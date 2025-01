Votação para o Prêmio Melhores do Ano termina segunda-feira (20)

Está se aproximando o fim do prazo para a participação da população de Aparecida do Taboado na votação online do Prêmio Melhores do Ano, realizado pelo Rotary Club em parceria com a Rádio Cultura FM. A votação é uma oportunidade de eleger os melhores do comércio e setor de serviços em 216 categorias, com base na escolha popular, por meio do perfil do Rotary no Instagram.

Os formulários estarão disponíveis até segunda-feira (20/01) e contêm todas as opções das atividades comerciais locais, permitindo que o próprio consumidor vote nos seus favoritos.

Evento realizado em 2023 (Foto: Arquivo)

Link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwuSB_0EsIZoPnzzxlq8S5-7K4thWwKrtzwAAqci3mpkyNXA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYSjKdGS0WKDZminaQ_S_7WGdQRZ6vpiMsb0gVrkn64_C2hI_UrzuxBtNk_aem_ApuG4rqnG-KUXqoQ2CiknQ.

Para empresários, como Monique Tenório, vencedora da categoria “Melhor Cozinheira” por quatro edições consecutivas, e sorteada com uma viagem, o prêmio tem grande impacto na economia local. Segundo ela, a premiação estimula os empreendedores a investirem no fortalecimento do comércio aparecidense. Monique, que antes trabalhava como doméstica, viu uma oportunidade de mercado e, com o impulso do prêmio, inaugurou seu próprio espaço para buffet e festas.

Com a proximidade do encerramento da votação, os comerciantes estão incentivando seus clientes a participar, reforçando a importância desse reconhecimento para o comércio local.

A entrega das premiações ocorrerá em uma grande solenidade no dia 5 de abril.