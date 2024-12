Arrecadação alta, trânsito crítico

A arrecadação do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em Três Lagoas impressiona, mas o retorno desses recursos ao trânsito local ainda é insatisfatório. De janeiro a novembro de 2024, a prefeitura recebeu R$ 32,4 milhões provenientes do imposto, metade dos mais de R$ 60 milhões arrecadados com veículos registrados no município. Para 2025, a estimativa é que o governo estadual arrecade R$ 73 milhões apenas com veículos de Três Lagoas, dos quais R$ 36 milhões devem ser destinados à cidade.

Apesar dessa receita expressiva, o trânsito em Três Lagoas enfrenta desafios. Com uma frota de 103 mil veículos, composta principalmente por carros e motos, o município registrou, entre janeiro e novembro de 2024, 1.350 acidentes e 13 mortes. Esses números evidenciam não apenas falhas na infraestrutura viária, mas também a necessidade urgente de ações que priorizem segurança e conscientização.

Embora o IPVA tenha sido originalmente criado para financiar estradas e rodovias, hoje ele possui uma função mais ampla no orçamento público. Muitas vezes, os recursos são alocados para áreas distintas, sem relação direta com o trânsito. Em Três Lagoas, a falta de transparência dificulta o acompanhamento de quanto desse montante é realmente investido em mobilidade urbana. Apesar de vinculado à Secretaria de Infraestrutura, o trânsito local sofre com a ausência de investimentos evidentes. Aplicar os recursos do IPVA de forma eficiente não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a vida dos cidadãos.