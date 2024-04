Mobilidade Urbana é sinônimo de trânsito seguro

O avanço tecnológico amplia seus domínios para a melhoria da mobilidade urbana e, por via de consequência, a adoção de providências que garantam um trânsito mais seguro para as cidades. Muitas cidades brasileiras estão adotando medidas que representam avanço tecnológico para a mobilidade urbana e asseguram a melhoria de qualidade de vida das pessoas.

Semáforos inteligentes, dotados de regulagem de tempo, que informam ao motorista o momento quando o cruzamento será aberto ou fechado, evitam acidentes. Numa sequência de três ou cinco lâmpadas, que acendem a luz verde ou vermelha, permitem ao motorista considerar as circunstâncias que lhe darão segurança para uma travessia segura em cruzamentos de vias públicas.

Ao apagarem sequencialmente a cada dez segundos, possibilitam ao motorista a cem metros de distância visualizar o estágio que se encontra o semáforo até as lâmpadas vermelhas acenderem. Certamente, essa temporização que demanda de 30 a 50 segundos, evita causas de acidentes em cruzamentos. Mas, a mobilidade urbana, não fica somente focada na questão do trânsito, inclui a instalação de canteiros ajardinados pelas ruas da cidade, além da instalação de obras de artes. Aliás, quanto a esses dois quesitos, a administração municipal não tem medido esforços.

Entretanto, falta à cidade, a instalação de radares limitadores de velocidade, os quais irremediavelmente penalizarão motoristas e motociclistas que circularem em velocidades acima do permitido, os quais colocam a própria vida em risco. Da mesma maneira deve se impor limitações aos condutores de bicicletas, notadamente, as motorizadas.

E, a Câmara de Vereadores, deveria estabelecer, através de lei, normas para a condução dessas bicicletas, pois como transitam pelas ruas da cidade, depreende-se que a maioria de seus condutores, desconhece as regras de trânsito. Vê-se a todos instantes, avanços no sinal vermelho, fato que coloca em risco a integridade física desses condutores, que também, costumeiramente, como não fosse transgressão, transitam perigosamente na contra mão de direção.

É preciso conter essa desastrosa situação. Mas, como muitos semáforos estão sendo instalados na cidade, seria interessante que o departamento de trânsito verificasse a viabilidade de instalar os sugeridos semáforos inteligentes, os quais darão mais segurança e fluxo ao trânsito da cidade. Simultaneamente, poder-se-ia instalar câmeras para monitorar o trânsito na cidade e estabelecer vigilância para identificar transgressões, assim como práticas criminosas.

Convivemos com algumas deficiências que impossibilitam a rotulagem de sermos considerados uma cidade com mobilidade urbana avançada. Entre essas, sem aprofundar críticas visando a melhoria do transporte urbano, é evidente que o sistema de transporte coletivo de passageiros urbano é um dos piores serviços prestados à população.

A empresa contratada, além de reclamar do baixo número de passageiros que transporta, não observa horário certo de circulação pelos pontos de ônibus e seus veículos se apresentam muito sujos interna e externamente. Por esses motivos, o cidadão não titubeia em optar pela bicicleta para seus deslocamentos pela cidade. O fato é que tarda a implantação de um serviço eficiente, que poderia ser prestado por ônibus movido a energia elétrica, que além de consumir energia limpa, representa um grande avanço para a mobilidade urbana.