"A conscientização das famílias é o maior desafio", diz coordenadora sobre doação de órgãos

A Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET/MS) comemora 25 anos de existência e a coordenadora, Claire Miozzo, esteve presente nesta segunda-feira (30) na CBN Campo Grande para apresentar informações sobre a jornada desse importante trabalho realizado no estado. Mais de cinco mil transplantes foram acompanhados pela instituição ao longo do tempo e, de acordo com a coordenadora, esse número poderia ser bem maior se as famílias fossem mais conscientes sobre a importância da doação e falassem mais sobre o assunto.

“As famílias precisam falar sobre isso. Ninguém nunca está preparado para se despedir, ainda mais se for o caso de um acidente com uma pessoa nova. Tudo precisa ser conversado antes, nós somos finitos. É o ciclo de uma pessoa que se encerra, mas que pode salvar diversas vidas […] Um momento importante neste ano para nós foi o primeiro transplante de fígado do estado, realizado em julho no Hospital Adventista do Pênfigo”, afirmou a coordenadora da CET/MS.

