Academia Sul-mato-grossense de Letras lança clube mensal de leitura

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) vai lançar, neste mês, um novo projeto mensal de “clube de leitura”, que abordará obras de grandes autores referência para a literatura, como Leminski, Trevisan, Villachá, García Márquez, César Proença e outros. Durante o Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (7), o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, e a imortal responsável por coordenar os trabalhos, Lenilde Ramos, contaram mais detalhes sobre a atividade, que terá início no dia 13 de março: “Leituras e Conversas na ASL”.

Escritora, musicista e ativista cultural, Lenilde Ramos e o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, no estúdio da CBN

“A gente tem tentado nos últimos anos abrir a academia o máximo para o público de um modo geral. A gente tenta puxar as pessoas que curtem cultura, as pessoas que curtem literatura e belas artes de modo geral, para as nossas atividades. E estava havendo uma cobrança muito grande por parte das pessoas que gostam da academia por mais atividades mensais, fixas, para reunir pessoas. Aí surge o clube de leitura“, explicou o presidente da ASL.

“É interessante que eu tenho, assim, a expectativa de confirmar um pensamento meu de que existe público, existem leitores. Não só aqui em Campo Grande, mas no interior do estado. Vão vir inclusive apresentadores do interior do estado também. Então é para quebrar esse paradigma de que hoje ninguém mais lê. Existem muitas pessoas que gostam de um livro, que gostam de acompanhar e leem […] Quem for pode esperar uma boa interação, uma ótima experiência. A academia é de vocês e está de portas abertas. Venham e convidem seus familiares e amigos“, disse a imortal Lenilde.

Confira a entrevista completa:

Leituras e Conversas na ASL

O programa será organizado, planejado e realizado dentro do calendário de março a novembro cumprido pela ASL, havendo a possibilidade de presença de convidados estudiosos dos autores durante as leituras. O evento terá interatividade com o público, e cada data de leitura será dedicada a obras de um autor específico ─ alternando entre poetas, romancistas, contistas ou cronistas, sejam eles regionais, nacionais ou estrangeiros.

Os trabalhos do “clube de leitura” também serão coordenados pelas imortais Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco.

O calendário para 2025 do projeto de Leituras será realizado nas segundas quintas-feiras de cada mês, sempre às 19h30min, sobre os autores:

Março, dia 13, poeta brasileiro: Paulo Leminski.

Abril, dia 10, romancista colombiano: Gabriel Garcia Márquez.

Maio, dia 08, cronista regional: Lino Villachá.

Junho, dia 12, poeta chileno: Pablo Neruda.

Julho, dia 10, romancista regional: Augusto César Proença.

Agosto, dia 14, contista brasileiro: Dalton Trevisan.

Setembro, dia 11, poeta regional: Dora Ribeiro.

Outubro, dia 09, romancista brasileira: Clarice Lispector.

Novembro, dia 13, contista moçambicano: Mia Couto.

*Os eventos terão entrada franca, serão presenciais e traje esporte.