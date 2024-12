Adesão à vacina contra a dengue em Corumbá fica abaixo da média

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontou que a procura pela vacina da dengue em Corumbá está abaixo dos 50% para a primeira dose. Esse número cai ainda mais para a segunda dose, e fica em 15%.

A vacina está direcionada para jovens entre 10 e 14 anos, por isso é necessário que os pais levem os filhos para serem vacinados. A intenção é criar uma maior imunidade na população para a doença, que pode matar e é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A Prefeitura de Corumbá recebeu 8.065 doses para tentar vacinar uma população de 7,4 mil crianças e jovens.

Na primeira dose, 3.411 pessoas procuraram a vacina. Já para a D2, apenas 1.140 jovens foram levados pelos familiares.

Apesar desses números, há cidades de Mato Grosso do Sul que a adesão foi menor ainda já na primeira dose. É o caso de Maracaju, com 19,8% de adesão.

A região de Corumbá aparece com alta incidência para dengue. São 336 casos suspeitos para uma população de pouco mais de 96,2 mil pessoas, média de incidência de 349, levando-se em consideração os casos por 100 mil habitantes. Alta incidência ocorre quando há de 300 para cima no índice.

Esses dados são do Boletim mais recente, publicado no dia 13 de dezembro. Em Mato Grosso do Sul já morreram 32 pessoas neste por devido a complicações da dengue.