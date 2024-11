Agressões em unidades de saúde expõem falhas e geram insegurança para profissionais

Um levantamento recente do Conselho Federal de Medicina (CFM) trouxe à tona um dado alarmante: um médico é vítima de violência no Brasil a cada três horas durante o exercício de sua profissão. Mato Grosso do Sul aparece como o nono estado com mais registros desse tipo de crime, que incluem desacatos, ameaças, lesões corporais e até casos fatais.

Na semana passada, um médico foi assassinado em um posto de saúde em Douradina, sul do estado. Esse episódio trágico é apenas a ponta do iceberg de uma problemática que afeta não apenas os médicos, mas toda a equipe de saúde.

“Nos últimos anos, os índices de violência contra profissionais da saúde cresceram de forma assustadora. A cada dia, estamos mais preocupados com o futuro da nossa profissão e da assistência à população”, comentou Flávio Freitas Barbosa, segundo secretário do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS), em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande nesta terça-feira (26).

Fatores estruturais e sociais

Flávio destacou que a maior parte das agressões acontece em hospitais públicos e unidades básicas de saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Ele atribui o aumento das ocorrências a uma combinação de fatores, como a precariedade da estrutura, a demora nos atendimentos, a falta de profissionais e a insatisfação dos usuários.

“A medicina é feita com qualidade, e isso requer tempo, boa formação e condições adequadas de trabalho. Infelizmente, estamos lidando com um cenário de sucateamento do sistema e de imediatismo por parte da sociedade”, explicou.

A formação inadequada de médicos também contribui para o aumento da violência. E uma iniciativa do CFM propõe a implementação de uma prova de proficiência para médicos formados no Brasil. A medida, similar ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para profissionais de direito, visa garantir que apenas médicos devidamente qualificados possam exercer a profissão.