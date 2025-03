Alems cria frentes parlamentares para a Rota Bioceânica e Assistência Social

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) instituiu duas novas frentes parlamentares e prorrogou o funcionamento de um terceiro grupo. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Parlamento desta quarta-feira (19).

A Frente Parlamentar em Defesa da Rota Bioceânica Rodoferroviária e Energética tem o objetivo de monitorar investimentos e ações voltadas para a implantação do corredor logístico. O grupo será coordenado pelo deputado Zeca do PT e contará com a participação de 23 parlamentares de diferentes partidos.

Já a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social busca fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e debater políticas públicas na área. O grupo será coordenado pelo deputado Lidio Lopes (sem partido) e conta com oito integrantes.

Além disso, a Alems prorrogou até 2026 a Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado e de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Coordenado pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), o grupo segue acompanhando a crise financeira das unidades de saúde. Na segunda-feira (17), uma audiência pública apontou que a Santa Casa de Campo Grande acumula um déficit anual de R$ 158,85 milhões.