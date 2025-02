Alterações nos horários de funcionamento durante o Carnaval 2025 na Capital

Durante o período de Carnaval de 2025, estabelecimentos e serviços em Campo Grande terão seus horários de funcionamento alterados, tanto para serviços essenciais quanto não essenciais. A seguir, confira como cada setor estará operando:

Serviços Essenciais

Saúde

Casa da Saúde de Campo Grande: Não haverá atendimento ao público na segunda, terça e quarta-feira pela manhã, devido ao ponto facultativo de Carnaval. O atendimento será retomado na quarta-feira após um intervalo de algumas horas.

Bancos

Os bancos estarão fechados na segunda e terça-feira, com a compensação bancária suspensa, incluindo TEDs. No entanto, o PIX funcionará normalmente. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 11h, com o encerramento do expediente no horário habitual. Em agências que fecham antes das 15h, a abertura será antecipada para garantir ao menos três horas de atendimento presencial.

Detran-MS

As agências estarão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval.O expediente será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 13h. No entanto, a maioria dos serviços pode ser acessada online, tanto no portal quanto no aplicativo “Meu Detran”.

Serviços Não Essenciais

Comércio e Lojas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) informou que os dias de Carnaval não serão considerados feriados, deixando a critério de cada estabelecimento a decisão de abrir ou fechar. Portanto, lojas de diversos segmentos podem operar normalmente ou seguir horário especial, conforme a decisão de cada comerciante.

Supermercados

Os supermercados de Campo Grande funcionarão normalmente durante o Carnaval, sem alterações nos horários.

Shoppings

No sábado, segunda, terça e quarta-feira, as lojas estarão abertas normalmente. Já no domingo, as lojas abrirão das 12h às 20h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.

O funcionamento dos serviços essenciais e não essenciais em Campo Grande durante o Carnaval de 2025 será impactado por pontos facultativos e feriados locais. Embora alguns estabelecimentos fechem, a maioria dos serviços estará disponível, e as adaptações nos horários visam atender à demanda da população durante o período de folia.