Alunos da educação especial aumentam 71,78% nos últimos 10 anos em MS

Em 2024, Mato Grosso do Sul teve um aumento de 71,78% no número de alunos matriculados na educação especial, quando comparado a 2014. Os dados são referentes ao Censo Escolar, divulgado ontem (9) pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O objetivo é o atendimento personalizado, de acordo com as necessidades do aluno, por meio da inclusão, da organização de redes de apoio e do desenvolvimento de práticas colaborativas, garantindo um processo de ensino-aprendizagem efetivo.

O aumento das matrículas de alunos incluídos na educação especial refere-se ao ensino regular, que abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio. Em 2014, foram registradas 17.120 matrículas de alunos com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial; já em 2024, esse número saltou para 29.410.