Anatel abre inscrições para concurso de fotos e vídeos sobre inclusão digital

Estão abertas, até 20 de fevereiro, as inscrições para o 2º Concurso de Fotos e Vídeos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o tema “Mundo Digital: conectando vidas”. As melhores produções receberão prêmios que totalizam R$ 12 mil.

Na categoria fotografia, o primeiro colocado receberá R$ 4 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. Já na categoria vídeo, o vencedor será premiado com R$ 5 mil. Cada participante pode inscrever apenas um trabalho por categoria.

O concurso busca destacar a importância da tecnologia como ferramenta de inclusão social, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência. Além disso, pretende estimular o debate sobre o impacto da conectividade no cotidiano e a relação de diferentes grupos sociais, como idosos e mulheres, com o ambiente digital.

A seleção das melhores produções será realizada em duas etapas. De 1º a 16 de março, dez fotografias e quatro vídeos com as maiores notas serão submetidos a uma votação popular nas redes sociais da Anatel e no site Anatel/Consumidor.

O resultado final e a premiação acontecerão no dia 9 de abril, na sede da agência, em Brasília. Para os vencedores de fora do Distrito Federal, a organização cobrirá passagens e hospedagem, conforme previsto no edital.

Os interessados em participar devem preencher o formulário disponível no portal da Anatel, onde também é possível acessar o regulamento completo do concurso.

*Com informações da Anatel