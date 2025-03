Após pressão e reivindicações, Assembleia Legislativa homenageia mães atípicas em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) realizou, nesta terça-feira (11), uma sessão solene para homenagear mães atípicas, mulheres que enfrentam desafios diários no cuidado de filhos com deficiências e transtornos do desenvolvimento. A entrega do Troféu Celina Jallad ocorreu no Plenário Deputado Júlio Maia e foi proposta pelas deputadas estaduais Mara Caseiro (PSDB), Gleice Jane (PT) e Lia Nogueira (PSDB).

A homenagem, exclusiva neste ano às mães atípicas, surge após um longo período de pressão e reivindicação dessas mães junto aos deputados estaduais. Elas têm se mobilizado para garantir direitos essenciais como acesso a tratamentos médicos, terapias, alimentação especial e outros insumos necessários ao bem-estar de seus filhos.

A deputada Mara Caseiro ressaltou que a discussão sobre as necessidades dessas mulheres se intensificou recentemente na Assembleia. “Esse ano a gente abriu um debate aqui porque veio uma demanda das mães atípicas que estavam com problema para receber os alimentos e os insumos. Então, começamos essa tratativa ouvindo essas mulheres com a criação da ‘Comissão Temporária de Representação para Monitoramento e Acompanhamento das Demandas do Movimento de Mães Atípicas de Campo Grande’. Senti a necessidade de darmos visibilidade a elas, porque essas mulheres precisam ser ouvidas e também reconhecidas com a homenagem”, afirmou a parlamentar.

A homenagem é vista pelas mães como um importante reconhecimento, mas não como um ponto final na continuidade das reivindicações. Lili Daiane Ricalde, mãe de Miguel, uma criança com espinha bífida (diagnóstico de defeito congênito na medula espinhal) e autismo, destacou a necessidade de a Alems transformar o apoio em ações concretas.