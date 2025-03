Mães atípicas participam de mais uma reunião na Assembleia Legislativa

Mães atípicas terão mais uma reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) esta semana, para discutir o acesso a tratamentos médicos, terapias e alimentação especial para as crianças. A iniciativa é da Comissão Temporária de Representação para Monitoramento e Acompanhamento das Demandas e Reivindicações do Movimento de Mães Atípicas de Campo Grande.

Segundo informações da Casa de Leis, o encontro será na quinta-feira (13), às 14h na sala de reuniões Deputado Onevan de Matos.

A comissão busca articular soluções junto aos órgãos municipais e estaduais, garantindo atendimento adequado às necessidades dessas famílias. Durante a primeira reunião, realizada em fevereiro, o presidente da comissão, deputado Pedro Pedrossian Neto (PSD), destacou a importância de um esforço conjunto para abordar o problema de forma ampla, incluindo a participação do governo estadual, Ministério Público, Defensoria Pública e prefeitura de Campo Grande.

A comissão pretende atuar de forma estratégica para ampliar o suporte às mães atípicas e garantir avanços nas políticas públicas voltadas a essas crianças.

Comissão Temporária

O grupo de trabalho foi instituído pelo Ato 96/2025 publicado pelo Mesa Diretora na edição de 11 de fevereiro de 2025 (páginas 20 e 21) do Diário Oficial do Parlamento Estadual. O documento também designa os seus membros: além do presidente, deputado Pedrossian Neto, também são integrantes João Henrique (PL), Neno Razuk (PL) e as deputadas Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Mara Caseiro (PSDB).