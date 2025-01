Apostas em cassinos online derrubam vendas no comércio varejista

O varejo deixou de faturar de R$ 103 bilhões ao longo do ano de 2024 em decorrência do redirecionamento dos recursos das famílias para as bets, como ficaram conhecidas as plataformas virtuais de apostas esportivas e de cassino online.

Em Mato Grosso do Sul, as bets causaram um impacto negativo entre R$ 520 milhões a R$ 4,4 bilhões, alcançando toda a cadeia produtiva do estado. Os números foram levantados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgados no dia 16 passado no Rio de Janeiro.

O levantamento, denominado O Panorama das Bets, levou em consideração dados disponibilizados pelo Banco Central. Eles revelam que os brasileiros destinaram cerca de R$ 240 bilhões às bets em 2024.

Os resultados indicam que as apostas online causam endividamento e vício e não só afetam os apostadores como geram impactos socioeconômicos significativos para toda a sociedade.

Para se ter ideia dos reflexos negativos, o estudo aponta que 1,8 milhão de brasileiros entraram em situação de inadimplência por conta das bets.

Famílias de menor renda foram as que mais sentiram a inadimplência por causa dos jogos, saindo de 26% de inadimplentes em janeiro de 2024 e chegando a aproximadamente 29% em dezembro do mesmo ano.

A maior preocupação apontada no estudo da CNC envolve as modalidades de cassino online, como, por exemplo, o Jogo do Tigrinho. Eles estão presentes hoje na maioria das bets.

Economistas da CNC estimam que pelo menos 80% dos pagamentos dos usuários nessas plataformas envolvem gastos com alguma modalidade de cassino online.

O volume de recursos destinado às apostas esportivas representaria uma fatia bem menor.