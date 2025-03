Atleta de MS disputará Maratona das Areias e representará o Brasil no Saara

A ultramaratonista Josy Madruga, de 47 anos, está pronta para fazer história. Natural de Campo Grande, ela será a única mulher brasileira a competir na Maratona das Areias, uma das ultramaratonas mais difíceis do planeta. A prova, realizada no deserto do Saara, no Marrocos, começa em 4 de abril e desafiará os limites físicos e mentais da atleta sul-mato-grossense.

Um desafio extremo no deserto

A Maratona das Areias é conhecida por sua exigência extrema. São 250 quilômetros percorridos em seis dias, sob temperaturas que podem atingir 50°C. Os competidores enfrentam dunas, areia fofa e terrenos pedregosos, carregando nas costas todo o equipamento e comida necessários para a jornada. A organização fornece apenas água e uma barraca para descanso.

Josy, que recebeu a confirmação de sua vaga no último sábado (8), não esconde a emoção. “Quando soube, estava treinando. Gritei de felicidade e pensei: agora vou carregar a bandeira do Brasil no Saara”, conta a atleta. Além dela, apenas um outro brasileiro participará da competição, reforçando a representatividade do país no evento.

Preparação intensa e fé como aliada

A sul-mato-grossense treina há dois anos para esse momento. Acompanhada por um médico – uma exigência da organização –, Josy destaca que o maior desafio não está só no corpo, mas na mente. “Meu corpo está preparado, mas preciso estar 100% conectada com Deus. Isso me guia”, afirma. A resiliência mental será essencial para superar o calor intenso e a autossuficiência exigida pela prova.

Do Saara ao Everest: planos ambiciosos

Representar Mato Grosso do Sul e o Brasil no Saara é apenas o começo. Josy já tem planos ousados para o futuro. Em 2026, ela pretende participar de uma ultramaratona no Everest, consolidando seu nome entre os grandes atletas de endurance do país. “Quero levar o nome do meu estado e do Brasil ainda mais longe”, diz.

A participação de Josy Madruga na Maratona das Areias coloca Mato Grosso do Sul em destaque no cenário esportivo internacional.