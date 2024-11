Beneficiários do Bolsa Família têm até dezembro para atualizar dados

Beneficiários do Bolsa Família devem procurar uma Unidade de Saúde da Família (USF) para atendimento semestral antes do prazo final, que termina em 15 de dezembro. A medida é obrigatória para que continuem recebendo o benefício, e inclui o acompanhamento de gestantes no pré-natal e a atualização da carteira de vacinação.

Em Campo Grande, 48.801 famílias dependem do Bolsa Família, abrangendo um total de 107.548 pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

O público prioritário são gestantes, mulheres em idade fértil entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos, que devem realizar o acompanhamento de saúde em uma unidade.

Apesar do prazo ainda aberto, a gerente técnica de alimentação e nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Joia, destaca que cerca de 40% dos beneficiários ainda não buscaram o atendimento necessário. “Essas pessoas podem ter o pagamento do benefício bloqueado”, alerta Joia.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que exige a atualização periódica de informações de saúde e educação. O CadÚnico, que registra dados das famílias de baixa renda, é mantido pelas prefeituras e é fundamental para a operacionalização do programa.

Para o acompanhamento nas USFs, os beneficiários devem levar documentos pessoais e o cartão do SUS.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande