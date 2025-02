Boi gordo recua em Mato Grosso do Sul

Após uma sequência de altas, o mercado do boi gordo regista queda em Mato Grosso do Sul. este é o primeiro ajuste negativo do ano. No quadro CBN e Acrissul no Agro, Pedro Gonçalves e Alcides Torres, analistas da Scot Consutoria, explicarm que o período de fim de mês, caracterizado por menor consumo de carne bovina, contribuiu para essa retração nos preços.

Os analistas também destacam que, apesar dessa queda pontual, o mercado ainda apresenta fundamentos sólidos, como a oferta restrita de animais prontos para o abate e a demanda aquecida para exportação. Produtores e agentes do setor devem acompanhar atentamente as movimentações do mercado nos próximos dias para ajustar suas estratégias de comercialização.