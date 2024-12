Buffets da capital registram grande procura para encomenda de ceias de natal

Faltam menos de 15 dias para o Natal e em alguns casos as famílias preferem, pela tradição, preparem o cardápio da ceia entre os pratos salgados e doces. Mas há também as famílias que decidem, pela praticidade, por encomendarem e receber tudo pronto em casa. Neste segundo caso, alguns buffets de Campo Grande já estão com a agenda praticamente lotada. Então, para quem deseja a comodidade de receber a ceia em casa, já é hora de começar a se planejar.

“A ceia de Natal é uma tradição das famílias,. Então muita gente faz questão de fazer a ceia no dia 24 e com os pratos tradicionais e muita gente encomenda. Eu reforcei meu quadro de funcionários para a demanda de final de ano mas, mesmo assim, já estamos com a agenda praticamente esgotada“, afirmou a empresária Márcia Kirchesch, que teve um aumento de pedidos superior a 60% neste ano.

Confira mais informações na reportagem completa: