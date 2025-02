Calor e alerta de chuvas intensas marcam início de fevereiro em MS

O início de fevereiro em Mato Grosso do Sul será marcado por condições climáticas variadas, com temperaturas elevadas e alertas para chuvas intensas em diversas regiões do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta para chuvas intensas em diversas regiões do estado, especialmente nas áreas central, norte e nordeste. Os acumulados de precipitação podem ultrapassar 40 milímetros, acompanhados de ventos que podem atingir até 60 km/h, com possibilidade de rajadas ainda mais fortes em pontos isolados.

Em Campo Grande, neste sábado (1) as temperaturas máximas podem atingir entre 28°C e 30°C. Além disso, são esperadas rajadas de vento que podem alcançar até 60 km/h, com possibilidade de intensificações pontuais.

Para as regiões sul, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas previstas hoje variam entre 28°C e 32°C. Nas áreas sudoeste e pantaneira, as máximas podem chegar a 32°C a 38°C. Já as regiões do bolsão e norte terão máximas de 27°C a 30°C.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) reforça a necessidade de atenção às condições climáticas, especialmente devido à possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes.

Além disso, o Inmet destaca que, embora o início de fevereiro apresente essas condições de chuva intensa, a tendência para o mês é de precipitações abaixo da média histórica na maior parte do estado. Exceções podem ocorrer nas cidades do norte, como Coxim e São Gabriel do Oeste, onde as chuvas podem atingir ou até superar a média esperada.

No domingo, dia 2 de fevereiro, a tendência é de continuidade das chuvas em algumas regiões do estado, mantendo-se as condições de calor e umidade elevadas. As temperaturas devem permanecer em patamares semelhantes aos do sábado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente no período da tarde e início da noite.

Diante desse cenário, é recomendável que a população adote medidas de precaução, como evitar áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigar sob árvores durante tempestades e manter-se em monitoramento sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil.