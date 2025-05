Câmara de Campo Grande integra diretoria da União das Câmaras de Vereadores de MS

A nova diretoria da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) tomará posse no próximo dia 23 de maio, durante congresso legislativo realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na Capital. A cerimônia marcará uma nova fase na entidade, que agora conta com a participação ativa da Câmara Municipal de Campo Grande (CMCG), oficialmente filiada à instituição.

O convite à posse foi entregue pessoalmente pelo presidente eleito da UCVMS, vereador Daniel Júnior (Dourados), que visitou a Câmara da Capital nesta semana. Segundo ele, a adesão da maior Casa de Leis do Estado representa um avanço significativo para o fortalecimento institucional da entidade.

“Estamos muito felizes com essa filiação. A Câmara de Campo Grande tem uma estrutura e experiência que contribuirão com o desenvolvimento da nossa atuação em todo o Mato Grosso do Sul”, destacou.

Representatividade ampliada com participação da Capital

Na nova composição da diretoria, dois vereadores campo-grandenses passam a ter funções estratégicas: Júnior Coringa assume a vice-presidência e Neto Santos, a tesouraria. O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, também manifestou apoio à nova fase da União. Para ele, o envolvimento da Capital fortalece os Legislativos municipais de forma coletiva.

“Essa diretoria chega com o compromisso de renovar a credibilidade da UCVMS. A presença jovem do Daniel e o time que ele está formando vão contribuir com a modernização do processo legislativo nos municípios. Acreditamos nesse projeto e estamos engajados para contribuir com os demais vereadores do Estado”, afirmou Papy.

O vereador Neto Santos reforçou que a filiação é uma oportunidade de ampliação do diálogo entre os parlamentares de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. “Com o apoio da Câmara da Capital, vamos fortalecer o debate sobre pautas importantes que impactam todos os municípios”, pontuou.

Congresso e posse com presença do governador

A cerimônia de posse será realizada no dia 23 de maio, no período da manhã, encerrando o congresso que acontece entre os dias 21 e 23. O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel e terá como foco a qualificação de vereadores e servidores legislativos. Serão debatidas práticas parlamentares, técnicas legislativas e estratégias de fortalecimento do trabalho legislativo municipal.