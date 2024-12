Campo Grande celebra a inclusão e o esporte no 2º Festival Paralímpico

Campo Grande foi palco de um dia especial dedicado ao esporte e à inclusão. No sábado (7), o município recebeu a segunda edição do Festival Paralímpico, que reuniu atletas, famílias e comunidade em geral no Parque das Nações Indígenas.

O evento foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul e teve o objetivo de divulgar as modalidades paralímpicas, além de fomentar a inclusão social, o festival apresentou diversas atividades esportivas para pessoas com e sem deficiência. “O esporte transforma vidas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, complementou que o paradesporto no estado tem avançado significativamente, mas ainda há desafios a serem superados. “Precisamos levar o esporte para todas as cidades e classes sociais, para que todos tenham a oportunidade de praticar atividades físicas e melhorar sua qualidade de vida”, disse.

Histórias como a de Gabriel Ferreira Rodrigues, campeão mundial juvenil de judô paralímpico, ilustram esse potencial transformador. Gabriel, que compartilhou sua trajetória com os jovens participantes, reforçou a importância do esporte como ferramenta de superação.

“O esporte mudou minha vida em todos os aspectos. Meu conselho é nunca desistir e manter o foco, porque os benefícios vão além do físico: afetam positivamente a mente e o convívio social”, disse.

*Com informações da Fundesporte

