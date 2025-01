Campo Grande tem noite de Réveillon marcada por prisões e apreensões

A noite de Ano Novo em Campo Grande foi marcada por ações do Batalhão de Choque da Polícia Militar para garantir a segurança da população. Em duas ocorrências distintas, a equipe prendeu suspeitos de disparos de arma de fogo e apreendeu diversas motocicletas envolvidas em arruaças.

Na noite de 31 de dezembro, por volta das 17h, câmeras de segurança flagraram um homem efetuando disparos de arma de fogo em uma avenida movimentada da capital, próximo ao Camelódromo.

A Polícia Militar conseguiu localizar e prender dois suspeitos, um deles proprietário de uma conveniência, localizada na frente da onde os disparos foram realizados. No estabelecimento a arma foi encontrada. Um revólver calibre 38, munições e a caminhonete utilizada no crime foram apreendidos.

Já na madrugada do dia 1º de janeiro, o Batalhão de Choque intensificou o patrulhamento em diversos bairros da cidade, após relatos de perturbação do sossego e atos de vandalismo por parte de grupos de motociclistas. Durante a operação, foram apreendidas 10 motocicletas com irregularidades, como escapamentos adulterados e condutores sem habilitação.

*Com informações do Batalhão de Choque