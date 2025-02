Carnaval de Corumbá terá mais de 30 dias de festa e R$ 740 mil para realização de desfiles

O Carnaval de Corumbá segue como o principal do Centro-Oeste e a festa popular terá, ao todo, mais de 30 dias de atividades programadas. As Escolas de Samba ainda movimentam R$ 740 mil em recursos e o repasse já foi feito. O lançamento oficial da festa aconteceu na noite desta quinta-feira (13).

Nesta edição, os repasses para as agremiações acabaram ocorrendo com atraso em relação a anos anteriores. Em geral, os valores para produção da festa são pagos com antecedência, mas como não ocorreu isso na administração municipal anterior, houve uma força-tarefa para receber emendas e recursos estaduais para garantir o evento.

A formalização do repasse foi assinada pelo prefeito Dr. Gabriel nesta quarta-feira (12).

“Diante das adversidades que encontramos, trabalhamos ao máximo para garantir que o Carnaval aconteça com toda a sua força e tradição. Buscamos parcerias e conseguimos apoios“, disse o chefe do Executivo Municipal.

Presidente da Liesco, Victor Raphael de Almeida, destacou o reconhecimento do Município às entidades carnavalescas. “A gente reconhece o esforço do poder público em prol do nosso Carnaval. Vamos manter o nosso padrão de excelência. Ficamos felizes com essa valorização da festa e vamos procurar ser condizentes na Avenida. É lá que mostramos todo o nosso empenho, nosso esforço e nossa luta.”

A formalização do repasse ainda envolveu a presença do deputado estadual Paulo Duarte, da senadora Soraya Thronicke, do deputado federal Geraldo Resende e houve menção do também deputado Beto Pereira. O governador Eduardo Riedel também participou da abertura oficial.

A diretora-presidente da Fundação da Cultura, Wanessa Pereira, afirmou que o investimento no Carnaval tem retorno significativo para a cidade. “Vai além do entretenimento, porque gera renda. Pesquisas nacionais provam que cada 1 real investido na Cultura, retorna 3 reais para a economia. Espero que juntos a gente consiga realizar um Carnaval à altura do que é Corumbá“

Desde 1 de fevereiro há eventos ocorrendo em três bairros: Cravo Vermelho I, Popular Nova e Jardim dos Estados, além da região central. Para este sábado (15), 19h30, na Praça Generoso Ponce, haverá concurso para corte de Momo. Os desfiles das 10 escolas de samba e dos blocos oficiais e blocos sujos acontecem só em março. As Escolas de Samba entram na passarela dias 2 e 3 de março. Desde início de fevereiro as agremiações fazem ensaios abertos de segunda a sexta.