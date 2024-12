Carreta vai levar cultura a 40 municípios com menores IDH no estado, em 2025

Com o objetivo de ampliar o acesso à cultura no estado, o presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Eduardo Mendes, antecipou, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, que, além dos festivais e grandes eventos promovidos pela pasta nos últimos dois anos, a fundação vai inaugurar, no próximo ano, uma nova forma de acesso à cultura.

“No ano que vem, a gente lança um projeto que eu acho muito importante: uma carreta que vai circular pelas 40 cidades com pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado. Uma cidade do tamanho de Japorã, que não tem teatro ou cinema, levar uma carreta com uma peça teatral, um cinema de rua, e outras atrações muda o pensamento naquela cidade. Então, acho que, agora, em 2025, teremos esse grande projeto da carreta que vai percorrer o estado”, explicou Mendes.

Já no começo do ano, um dos eventos mais aguardados é o carnaval no interior do estado. Na sexta-feira (29), foi assinado o termo de fomento destinado ao Carnaval de Corumbá 2025. O acordo, celebrado por meio da FCMS, deve beneficiar a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) e a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc). Ao todo, serão investidos R$ 1,32 milhão.

Sobre a possibilidade de ampliação do carnaval no interior do estado, o presidente da FCMS explicou para isso são analisados diversos fatores.

“É preciso analisar as cidades que têm tradição. Não adianta querer fazer em 78 municípios; você tem alguns mais tradicionais, né? Temos Bataguassu, Ivinhema, Paranaíba, que são muito fortes. Então, a ideia é fomentar os carnavais mais importantes do estado, dando visibilidade aos que já têm essa tradição no Carnaval”, afirmou Mendes.

Avaliando o trabalho dos dois anos à frente da fundação, Eduardo Mendes destacou a reestruturação da equipe e dos procedimentos para dar maior agilidade na concessão de editais culturais.

“Primeiramente, fizemos essa reestruturação, e agora contamos com algumas leis federais que nos ajudam muito. A Lei Paulo Gustavo implementou R$ 27 milhões apenas para o estado de Mato Grosso do Sul, além de mais R$ 25 milhões para os municípios do estado. Com isso, pudemos selecionar muitos projetos importantes e interessantes, não só para Campo Grande, mas também para o interior. Agora, no final de 2024 e em 2025, já estamos executando esses projetos, que incluem mostras de circo, teatro, audiovisual, novos documentários, novas ficções e também o nosso Fundo de Investimento da Cultura (FIC)”, explicou o presidente.

Durante a conversa, ele destacou ainda como devem ser os eventos MS Ao Vivo, Campão Cultural, o Boca de Cena e o Festival América do Sul em 2025.

Acompanhe a entrevista completa:

