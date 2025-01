Abertura de empresas cresceu 10% em 2024

11.164 empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul no ano de 2024. Esse número representa um aumento de 10,34% em relação a 2023, segundo relatório da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Do total de novos empreendimentos registrados na Jucems no ano de 2024, 71,3% (7.960 empresas) são do setor de serviços, enquanto o comércio contabilizou 24,91% (2.781) e a indústria totalizou 423 novas empresas (3,79%).

Campo Grande foi responsável por 52,71% das aberturas, com 5.884 novas empresas. Em Dourados, foram 1.266 registros e, em Três Lagoas, 549 novos empreendimentos foram abertos.

Completam o ranking: Ponta Porã (281); Naviraí (276); Chapadão do Sul (257); Corumbá (196); Ribas do Rio Pardo (149) e Maracaju (197).

*com informações do Governo do Estado