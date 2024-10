Abóbora para o dia do Saci

Hoje vamos explorar as ricas tradições culturais que nos cercam. Afinal está chegando final de Outubro e com ele vem o Dia do Saci, comemorado no Brasil em 31 de outubro, e também o Halloween, que tem suas raízes na cultura anglo-saxônica. Duas datas que, embora distintas, compartilham algumas semelhanças interessantes.

Começando pelo Dia do Saci, essa data é uma celebração do folclore brasileiro, dedicada a um dos personagens mais icônicos da nossa cultura: o Saci Pererê. Este personagem, que é um jovem preto de uma perna só, com gorro vermelho e que fuma um cachimbo, é conhecido por suas travessuras e por ser um protetor da floresta. No Brasil, o Dia do Saci foi instituído em 2005, com o objetivo de valorizar a cultura popular e o folclore nacional.

Por outro lado, o Halloween, que também é celebrado no dia 31 de outubro, tem suas origens em festivais celtas, como o Samhain, que marcava o fim da colheita e o início do inverno. Com o passar dos anos, essa celebração se transformou em uma festa onde as pessoas se fantasiam, fazem “doces ou travessuras” e decoram suas casas com abóboras esculpidas, conhecidas como Jack-o’-lanterns.

Ambas as datas têm um apelo festivo, embora suas raízes culturais e propósitos sejam diferentes. Enquanto o Halloween é uma festividade que enfatiza o sobrenatural e a diversão, o Dia do Saci traz à tona a riqueza do nosso folclore, promovendo uma reflexão sobre a identidade cultural brasileira. Ambos celebram a imaginação e o lúdico, permitindo que crianças e adultos mergulhem em mundos de fantasia.

Proponho aqui um exercício, o de unir essas duas celebrações com um elemento comestível, a abóbora. No Halloween, as abóboras são esculpidas em faces assustadoras e iluminadas por dentro, criando uma atmosfera mágica e misteriosa. Já no Brasil, a abóbora é um ingrediente versátil e muito apreciado na culinária. Um doce típico do Pantanal que me vem à mente é o boi-pá, uma deliciosa conserva de abóbora feita com açúcar mascavo e especiarias como cravo, canela e gengibre.