Adriane Lopes começa o ano com o salário reajustado em 96,8%

O ano de 2025 vai começar muito bem para a prefeita Adriane Lopes e a um seleto grupo de servidores do município de Campo Grande.

A partir de fevereiro, alguns salários da prefeitura serão reajustados em mais de 100%, um escândalo se comparado aos 7,5% aplicados na correção do salário-mínimo, que de R$ 1.412,00 subiu para R$ 1.518,00.

Neste mês de janeiro, Adriane Lopes ainda vai receber o salário de R$ 21.263,62. Mas a partir de fevereiro, os vencimentos saltam para R$ 41.845,48, o que representa aumento de 96,8%.

O reajuste do salário da prefeita foi aprovado pelos vereadores em fevereiro do ano passado. O aumento beneficiará também a vice-prefeita, todo o primeiro escalão e centenas de servidores de diferentes secretarias.

Além de todos os membros do primeiro escalão, o reajuste vai engordar os salários dos auditores fiscais, procuradores, médicos e diretores de escolas, já que o teto salarial, que tem como base os ganhos da prefeita, será ampliado para R$ 41,8 mil.

No caso da vice-prefeita Camilla Nascimento, a nova remuneração prevista é de R$ 37.658,61, mais do que o dobro dos R$ 15.947,03 do que ela vai receber em janeiro.

Por sua vez, os secretários municipais, que hoje têm remuneração da ordem de R$ 17.369,58 mil, passam a ter direito a R$ 35.657,50. Nesses valores não estão incluídos eventuais ganhos extras, com jetons e outros penduricalhos pagos por meio das folhas salariais secretas.

Já os diretores de autarquias passam a receber R$ 30.142,70 mensais, bem acima do vencimento médio de R$ 11,6 mil, turbinado por meio dos penduricalhos das folhas secretas.