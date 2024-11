Audiências públicas vão discutir impacto de vizinhança de empreendimentos na Capital

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) da Capital promoverá nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, às 18h, três audiências públicas para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentos localizados na região urbana do Prosa.

A realização das audiências busca cumprir o disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA).

No dia 18 de dezembro, a audiência vai debater a ampliação do Shopping Campo Grande, com mais 150 lojas satélites, 1 loja semi-âncora, 2 megalojas, além de uma nova área gastronômica, com área total estimada a ser construída de 56.615,00m² – Consórcio Empreendedor do Shopping Campo Grande Fase I, localizado nos lotes D1, R e E, esquina da Avenida Afonso Pena e Rua Dr. Paulo Machado, Bairro Santa Fé – Processo Administrativo 93.317/2024-78.

Já no dia 19 de dezembro, ocorrerá a audiência pública relacionada ao empreendimento multirresidencial com 196 unidades habitacionais e 4 salas comerciais – Northern Capital Ltda., localizado na Rua Monte Serrat, entre a Rua Itambé e a Avenida Cônsul Assaf Trad, Bairro Novos Estados – Processo Administrativo 83.375/2024-48.

Por fim, no dia 20 de dezembro, a audiência vai tratar do empreendimento de uso misto com 230 consultórios (clínica médica sem internação) e 72 unidades habitacionais – Medical Center Campo Grande, localizado no lote S, com frente para a Avenida Mato Grosso, entre a Rua Antônio Theodorowich e Rua Lília Oshiro, Bairro Carandá – Processo Administrativo 93.318/2024-31.

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Conforme previsto no Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar as audiências públicas ao vivo por meio do endereço eletrônico www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, localizada na Planurb, e no sítio eletrônico da autarquia, disponível no endereço www.campogrande.ms.gov.br/planurb.