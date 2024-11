Botafoguenses embarcam para a Argentina empolgados após vitória

Quem viu apenas o placar de 3×1 pode achar que o clima foi de tranquilidade na sede da Pantanal Fogo, grupo de torcedores do Botafogo em Campo Grande. Mas a realidade foi bem diferente: tensão do começo ao fim.

Nesta terça-feira (26), cerca de 70 torcedores se reuniram no Jardim Imá para acompanhar a partida entre o Botafogo e o então líder Palmeiras. Quando o zagueiro Bastos foi substituído com uma lesão logo aos 12 minutos do primeiro tempo, a preocupação tomou conta do ambiente.

Mas não demorou muito para o alívio. O gol de Gregore, aos 19 minutos, levou os botafoguenses ao delírio. Daí em diante, cada desarme era comemorado como um gol, e cada erro de passe lamentado profundamente.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

A sequência de três jogos sem vencer, aliada ao fantasma de 2023, quando o Botafogo perdeu o título depois de liderar grande parte do campeonato, não deixava o torcedor relaxar.

No intervalo, mesmo com a vitória parcial por 1×0, o discurso era de pés no chão. “Botafoguense não canta vitória antes da hora […] não temos nada ganho ainda, mas estamos no caminho”, disse Davi Robert.

De Pai Para Filho

Davi é filho de Pílade Robert, que é torcedor do Glorioso desde criança. “Eu comecei quando ganhei uma camisa, com 2 anos de idade, de um tio da minha mãe. Todo mundo na minha casa é vascaíno, mas eu sou botafoguense desde essa época. E meu filho já saiu da maternidade com a camisa do Botafogo”, disse o pai.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

Davi seguiu os passos do pai. “Eu via meu pai assistindo aos jogos do Loco [Abreu], do Dodô, e eu não acompanhava. Mas a gente morou no Rio há uns anos e eu comecei a acompanhar. Hoje sou tão apaixonado que perco a voz quase todo jogo”.

Hoje, os dois assistem e vibram juntos a cada lance. E como vibraram quando a bola caiu nos pés de Savarino, que ampliou a vantagem do Botafogo aos 28 minutos da segunda etapa. Ainda houve tempo para Adryelson fazer o terceiro do Glorioso, e para o Palmeiras descontar com Richard Rios.

A vitória recolocou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, restando apenas duas rodadas para o fim da competição. O Glorioso agora depende apenas de si mesmo para conquistar o título nacional.

Viagem

Mas não há muito tempo para comemoração. No sábado (30), o Botafogo disputa a final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro, e a Pantanal Fogo estará presente. Na noite desta quarta-feira (27), 76 torcedores sairão da capital rumo a Buenos Aires, na Argentina. A viagem deve durar cerca de 26 horas.

Quem organizou tudo foi o vice-presidente da Pantanal Fogo, Leonardo Dias. A ideia surgiu após a partida contra o Peñarol, válida pela semifinal da competição. “O Botafogo ganhou de 5×0. No outro dia, a gente estava lá na praia e começamos a conversar sobre isso”.

“No início, seria uma van. Aí vimos que o pessoal foi aderindo e sentimos a necessidade de ônibus. A adesão continuou e sentimos a necessidade de mais um ônibus. Então, nós fechamos dois ônibus”, explicou.

Geraldo Zamlutti é um dos torcedores que estarão na caravana. “Depois dessa vitória, o ônibus vai ser uma maravilha. Confiante para o título. Se Deus quiser, a ‘Glória Eterna’”.

Fábio Zahle também vai embarcar e está confiante na conquista do título inédito para a história do clube. “A gente sabe que o Botafogo, quando é para te castigar, ele te castiga muito, mas parece que agora ele vai honrar a gente. Está diferente. Se eu não confiar agora, vou confiar quando?”.

Superstição

Se depender das superstições do Leonardo e do Davi, que já apareceram nesta reportagem, o resultado será positivo.

“Contra o Palmeiras, nas quartas de final, eu fui ao estádio, aí o Botafogo ganhou. Contra o São Paulo eu não fui e empatou. Aí eu fui contra o Peñarol e ganhou. Agora eu não posso deixar de ir na final, porque o jogo que eu fui ganhou, o que eu não fui empatou, então eu tenho que ir”, disse Leonardo.

Já Davi aposta na camisa da sorte. “A minha superstição é vestir a camiseta nova em jogo importante, porque todos os que usei ela a gente ganhou. Sábado vou usar ela novamente”.

E o Mundial?

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

E se tudo der certo, e o Botafogo voltar da Argentina com a taça da Copa Libertadores, a presidente da Pantanal Fogo, Camila Zamlutti, garante que vai ter caravana para o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

“Com certeza vamos ter alguma caravana por aí, tem que pintar alguma coisa. Mas que nós estaremos lá, pode ter certeza que sim. Representando Mato Grosso do Sul, representando a torcida do Brasil. Nós vamos estar lá, com certeza”.

