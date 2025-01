Brasil expande exportação de carnes para o Peru

Desde janeiro de 2023, o Peru passou a importar carne suína do estado do Acre. Agora, com a habilitação de novas unidades frigoríficas, o produto também será exportado por plantas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Além disso, uma planta no Rio Grande do Sul foi autorizada a exportar carne de aves.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 755 milhões em produtos agropecuários para o mercado peruano. Esse valor inclui não apenas as carnes, mas também produtos como soja, fibras têxteis, frutas e lácteos.