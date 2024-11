Candidato à reeleição na OAB/MS, Bitto Pereira rejeita críticas de adversário

A segunda entrevista com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), seccional de Mato Grosso do Sul, foi realizada nesta terça-feira (19) com o candidato à reeleição, Bitto Pereira.

No próximo dia 22 de novembro, cerca de 12 mil advogados do estado irão às urnas para eleger novos conselheiros e a diretoria que estará à frente da instituição no triênio 2025-2027.

Representando a chapa “Pelo Futuro da OAB‘, o atual presidente da instituição em Mato Grosso do Sul falou em projetos para uma nova gestão, avaliou o trabalho desenvolvido nos últimos anos e frisou o apoio à campanha.

“Há três anos, eu tive a honra de ser escolhido pela advocacia sul-mato-grossense para ser presidente da ordem […] nós ouvimos a advocacia, nós fazemos pesquisas, nós dialogamos com a advocacia e, ao longo deste ano, quando começou a se debater o processo eleitoral […] aproximadamente 90% da advocacia sul-mato-grossense aprovava a gestão que eu apresento”, explicou Pereira.

Além de Campo Grande, serão escolhidos dirigentes em 31 subseções no interior do estado. Ao avaliar os últimos três anos, Bitto destacou como marca da atual administração a defesa das prerrogativas. No entanto, para uma possível nova gestão, o candidato pretende ressaltar a qualificação na administração de negócios jurídicos.

“Não vamos abrir mão nunca da defesa de prerrogativas, mas a nossa próxima gestão terá um nome e vai ser o nome que ficará para a história, porque nós vamos liderar isso para mudar a história da advocacia, que vai ser o empreendedorismo na advocacia. Esse é o próximo lema de gestão, e eu tenho levado essa ideia, que está tendo repercussão, inclusive nacionalmente. Nós temos que trabalhar o empreendedorismo, em especial com a jovem advocacia”, frisou Bitto.

Criticado pelo adversário, Lucas Rosa, que concorre à disputa – e disse que a OAB/MS não se posicionou sobre a maior crise institucional do judiciário em Mato Grosso do Sul, depois da Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal — que investiga casos de corrupção e venda de sentenças —, Bitto Pereira rejeitou os apontamentos.

“A OAB de Mato Grosso do Sul foi a primeira de todas as instituições a se manifestar. Nós fizemos isso oficialmente. Está lá uma nota que foi mandada para todos vocês na imprensa no mesmo dia, não foi no dia seguinte, foi no mesmo dia. Nós dissemos: os fatos são gravíssimos, gravíssimos. Eu disse e tenho dito: quem tiver cometido algum crime, que seja punido na forma da lei”.

Na próxima quinta-feira (21), os candidatos à presidência da OAB/MS participarão do debate, ao vivo, realizado pela rádio CBN Campo Grande, a partir das 8h30.

Acompanhe a entrevista completa: