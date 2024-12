Cantata natalina da ASL reúne seis corais na Capital

O Coral do Educandário Getúlio Vargas (EDGV) é constituído por 50 alunos, participantes das atividades da instituição que, desde a sua fundação em 1996, mantém sua rotatividade anual de alunos integrantes. Mantém por objetivo a socialização e demais ações evolucionais no aprendizado da arte vocal “O Canto”.

Em dezembro de 2023 realizaram na Capital o Concerto de Natal; e em 2024, um concerto de Páscoa, também em Campo Grande. Dentre o repertório, apresentam músicas que vão do renascimento ao contemporâneo. Eliseba, responsável pelo grupo, é formada em Música pela UFMS.

1- Grupo Angelis 2- Coral do Educandário Getúlio Vargas 3- Coral Senhora de Fátima 4- Coral Arte Viva 5- Coral Casa de Sheila 6- Coral Fronteiras Abertas

As cantatas natalinas têm origem em manifestações populares europeias e destacam o nascimento de Jesus por meio de músicas variadas, cantadas individualmente ou em grupo. Composições como Família Sagrada, Quando o Natal Chegar e Noite Feliz fazem parte do repertório, que inclui influências de compositores renomados, como Bach e Handel.

O evento encerrará as atividades de 2024 da ASL e terá a coordenação do acadêmico Américo Calheiros. O público poderá apreciar canções tradicionais de Natal, como Noche de Paz, Ave Maria de Gounod e Hallelujah, além de outras músicas que ressaltam o espírito natalino.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realizará a Cantata Natalina de 2024 na sexta-feira (13), no auditório da instituição. O evento contará com apresentações de seis corais de Campo Grande: Angelis, Educandário Getúlio Vargas, Senhora de Fátima, Arte Viva, Casa de Sheila e Fronteiras Abertas. A entrada será gratuita e aberta ao público.

CORAL SENHORA DE FÁTIMA

O Coral Senhora de Fátima, regido pela pianista e professora Simone Vieira Carvalho Gomes, iniciou suas atividades no ano de 1997, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande, com o objetivo de servir nas atividades paroquiais.

O Coral promoveu Encontros de Liturgia e Canto Pastoral, participou de festivais municipais e paroquiais, apresentações e celebrações diversas e também em celebrações eucarísticas, sendo o seu projeto mais ousado o oratório de Natal – Natividade. Um sonho que foi repetido por 5 vezes, inclusive em São Gabriel nas portas da Igreja Matriz no projeto Luzes do Cerrado.

CORAL ARTE VIVA

O movimento canto coral infanto-juvenil e adulto do Centro de Arte Viva foi introduzido desde a sua criação, em 1989, como uma atividade mantida gratuitamente, aberta aos frequentadores do Centro de Arte Viva e à comunidade em geral.

Visando realizações culturais com peças selecionadas de compositores brasileiros, internacionais e locais de épocas variadas, está sob a regência da cantora e compositora Professora Luciana Fisher. O Centro de Arte Viva tem a direção da professora Clarice Maciel e coordenação da sua filha, Sofia Maciel.

CORAL ESPÍRITA SCHEILLA

O Coral Espírita Scheilla foi fundado em 20 de agosto de 1986 por membros da Comunhão Espírita Casa de Scheilla, com a finalidade de divulgar a Doutrina Espírita e Evangelho de Jesus por meio do canto coral.

Embora seja um coral espírita, acolhe integrantes de outras religiões que estejam buscando o mesmo ideal cristão. Com 38 anos de trabalho ininterrupto, o Coral conta atualmente com 16 integrantes e há 21 anos está sob a regência do Maestro Fábio Bernobic.

CORAL FRONTEIRAS ABERTAS

O Coral Fronteiras Abertas foi criado em 2016 por iniciativa de Américo Calheiros, que convidou o renomado maestro Orion Cruz para regê-lo.

O Fronteiras Abertas é coordenado por Américo Calheiros e pela coralista Kátia Francisco, com o propósito de abrir fronteiras geográficas, humanas e culturais, cantando em diferentes idiomas e até dialetos. Sempre pronto a receber novos integrantes, o Coral apresenta-se em distintos espaços e diversos municípios, sendo seu repertório extremamente diversificado.

