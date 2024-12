Casa da Saúde centraliza distribuição de medicamentos para doenças crônicas

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, em Campo Grande, é responsável por distribuir medicamentos e insumos para o tratamento de doenças crônicas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova sede, inaugurada em agosto deste ano, foi projetada para atender pacientes de forma mais organizada e acessível.

O espaço conta com áreas climatizadas para atendimento, sistemas informatizados para facilitar o acompanhamento de receitas e estruturas que atendem às normas de acessibilidade.

Além disso, o local busca reduzir filas e melhorar a disponibilidade de medicamentos com um estoque otimizado.

Entrega de medicamentos

Desde 2022, o Programa Remédio em Casa, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza a entrega de medicamentos de uso contínuo diretamente aos pacientes.

A iniciativa atende tanto à capital quanto ao interior do estado, incluindo localidades remotas.

De acordo com a SES, o programa já atendeu 14.815 pessoas. Entre os principais beneficiários estão pacientes com doenças crônicas, como diabetes e artrite reumatoide.

Estrutura e logística

As mudanças na Casa da Saúde e a ampliação do programa visam melhorar o acesso da população a medicamentos e diminuir as filas no atendimento presencial.

*com informações do Governo do Estado