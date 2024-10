Casa das Cores forma parcerias que trazem novidades na reforma e construção

Sempre em busca de manter-se atualizada no mercado, a Casa das Cores inspira esse sentimento nos profissionais da construção e reforma. Com isso, a maior rede de tintas e revestimentos de Mato Grosso do Sul contou com parcerias incríveis que trouxeram novidades e qualificação aos interessados.

Atualização na carreira é busca em comum

Em razão do mercado de reforma e construção ser um dos mais concorridos na região, a Casa das Cores sabe que muitos profissionais buscam cada vez mais conhecimento como um diferencial para se destacarem.

Por isso, a rede fez uma parceria com as @tintas_suvinil para realizar o “Encontro Suvinil”, onde tiveram a participação de pintores que puderam ver as novidades do mercado de tintas, em Três Lagoas.

Porém, muito além da escolha de tintas e conhecimento de pintura, a marca sabe da importância de os profissionais entenderem sobre o comportamento na obra, prevenção no tempo chuvoso, EPIs e aplicação de produtos, por exemplo. Assuntos que foram pauta na palestra do professor da @escolaabrapp Sr. Barbosa, nas unidades de Três Lagoas e Dourados.

Nesse contexto, a Casa das Cores contou com a parceria da Velutex, marca de tintas do estado, para a realização do curso NR35, em que dois engenheiros técnicos de segurança do trabalho expuseram recursos para garantir segurança total durante os serviços.

Dessa maneira, entre parcerias e ações que mantêm vivo o avanço do conhecimento na região, a Casa das Cores se consagra como a marca que orienta sobre cada pincelada de toda a jornada da reforma e construção do seu imóvel.

Passe em uma das lojas e veja de perto todo esse cuidado.

Em Campo Grande tem unidade na Ceará, na 13 de Maio, na Coronel Antonino, na Júlio de Castilho e na Bandeirantes.

No interior tem lojas nas seguintes cidades:

Chapadão do Sul – Av. Quatro, 1590. Tel (67) 2020-0955

Dourados – Av. Marcelino Pires, 4037. Tel (67) 3021-6777

Nova Andradina – Av. Eurico S. Andrade, 1040. Tel (67) 2020-0980

Três Lagoas – Av. Cap. Olinto Mancini, 1404. Tel (67) 3521-3111

Casa das Cores. Casa com qualificação. Casa com você.

