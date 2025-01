Conselho aprova e UFMS deve ceder Morenão ao Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aceitou a concessão do estádio Morenão ao Governo do Estado. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Esportes (Setesc), Marcelo Miranda, na manhã desta terça-feira (14).

A concessão terá duração de até 35 anos e foi aprovada pelo Conselho Superior da UFMS em dezembro de 2024. A ideia é licitar uma Parceria Público-Privada (PPP) para a recuperação do estádio, que está fechado desde 2022.

Segundo o secretário Marcelo Miranda, o processo está em estágio avançado. “A gente espera, em breve, começar o estudo de viabilidade técnica […] estamos em tratativas dos detalhes desse período de concessão. Detalhe simples, a questão da manutenção nesse período em que a gente vai trabalhar viabilidade técnica”.

Em nota, a UFMS informou que aguarda apenas a devolutiva do Governo do Estado para a assinatura. Marcelo Miranda prevê que, até fevereiro, o acordo seja assinado.

Confira a nota da UFMS na íntegra:

O Conselho Superior da UFMS aprovou, no dia 5 de dezembro de 2024, a possibilidade de assinatura de convênio de delegação para concessão do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por um período de até 35 anos. Essa aprovação pavimentou o caminho para a realização de estudos de viabilidade, seguida pela licitação de parceria público-privada, os quais serão conduzidos pelo Estado, mediante a assinatura do contrato. A UFMS aguarda a devolutiva do Estado para assinatura do referido instrumento jurídico.