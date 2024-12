Conservação de forragem é diferencial estratégico para a pecuária

A conservação de forragem é uma estratégia fundamental para produtores enfrentarem a sazonalidade na pecuária. Hamilton de Nadai, gerente de pecuária do Grupo Guarujá, reforçou a importância de armazenar o excesso produzido no verão para uso no inverno, garantindo vantagem competitiva. “Quem tiver comida no inverno estará em uma posição estratégica muito forte”, afirmou.

Entre as técnicas, o feno se destaca pela portabilidade e possibilidade de comercialização. De Nadai explicou que a qualidade do feno depende de forragens bem manejadas, como o tifton, conhecido por sua alta proteína e capacidade de conservação. Ele também destacou a necessidade de equipamentos adequados para produzir feno na época de chuvas.