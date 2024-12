Cuidados essenciais para proteger seus olhos no verão

No programa CBN Você Mulher deste sábado (28), a médica oftalmologista Louize Queiroz alertou sobre os cuidados com a saúde ocular no verão. A exposição ao sol, o uso de piscinas e o contato com água do mar aumentam os riscos de problemas como olho seco, conjuntivites e até lesões graves, como a ceratite.

A médica enfatizou a importância de utilizar óculos de sol com proteção certificada contra raios ultravioleta, evitando alternativas de procedência duvidosa. Ela também explicou que as lentes de contato não devem ser usadas na água para prevenir infecções.

Confira a entrevista completa:

