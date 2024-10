Digitalização reduz processos e diminui espera no serviço público

No mês de outubro são comemoradas duas importantes datas: o Dia da Ciência e Tecnologia, celebrado no dia 16 de outubro, e o Dia do Servidor Público, no próximo dia 28. A cada dia esses dois assuntos convergem à favor da agilidade e prestação de serviços à população.

Segundo a presidente da Digix, Suely Almoas, um dos serviços atualizados recentemente no estado é o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) quase um um milhão e trezentas mil pessoas são habilitadas no estado.

“Você faz o pedido, o agendamento, só vai lá, por exemplo, para tirar uma foto. Eu imagino que daqui a pouco nem isso mais vai precisar. Depois você já recebe também sua carteira digital no dia seguinte. Ainda eles estão mandando a física, mas eu vejo que daqui a pouco nem isso”. explicou Suely.

Outra implementação que contribui e dá agilidade aos processos é a forma de pagamento de tributos, por meio do Pix.

“Lembro que, na minha época, lá atrás, quando eu fazia implantação de sistema fora de Campo Grande, quando você queria receber um dinheiro, tinha que fazer uma ordem de pagamento. Você tinha que ir ao banco ou aos Correios. Hoje, primeiro, você nem precisa mais do dinheiro. Eu falo que o dinheiro é o dinheiro digital. Porque você tá ali, o seu celular é a sua forma de pagamento, é o seu dinheiro vivo que tá ali. É questão de segundos, né? […] Eu vejo que isso é um avanço graças à tecnologia.”

Durante a entrevista na rádio CBN Campo Grande ela fala ainda sobre a aceleração de processos digitais nos últimos anos. Estima-se que atualmente mais de quatro mil serviços estejam disponíveis em plataformas de autenticação no país.

Acompanhe a entrevista completa: