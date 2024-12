Em sete meses, equipe do Detran-MS ajuda a recuperar 47 veículos roubados

O Centro Integrado de Segurança Viária (CISV) do Detran-MS, inaugurado há sete meses, ajudou na recuperação de 47 veículos roubados que transitavam em rodovias federais e estaduais.

Atualmente, em sua base de dados, o CISV monitora mais de 500 veículos por diversos motivos relacionados à segurança pública.

Os veículos recuperados foram devolvidos aos proprietários em trabalho conjunto com as forças de segurança federais, estaduais e municipais.

Em 2024, os agentes de fiscalização viária do Detran-MS abordaram 15 mil veículos e realizaram 8 mil testes com etilômetros. 980 pessoas foram autuadas por alcoolemia ou recusa ao teste do bafômetro. Também foram registradas mais de 200 autuações por ultrapassagem em faixa contínua.

*Com informações do Detran MS

