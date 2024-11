Falta de mão de obra é desafio para setor empresarial

O painel “O Futuro do Capital Humano em Mato Grosso do Sul” debateu os desafios em relação à mão de obra no estado durante o Fórum Amcham Avança.

Participaram do bate-papo a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Angela Santos; a diretora-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), Marina Dobashi; e o gerente de Gente e Gestão do Grupo Pereira, Paulo Nogueira.

Atualmente, a Funtrab tem 5.300 vagas abertas em 35 municípios. Segundo Marina Dobashi, o crescimento de postos de trabalho vagos tem relação com a grande quantidade de empreendimentos chegando ao estado. “A cada bilhão [de investimento] anunciado, são mil vagas abertas”.