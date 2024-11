Secretário destaca foco na logística para os próximos anos

O Fórum Amcham Avança começou há pouco na Capital com a palestra “Como MS está se preparando para o futuro?”, comandado pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Segundo Verruck, o planejamento do Governo do Estado para os próximos anos envolve a melhoria da logística para o escoamento das produções. “É o nosso grande foco”. Entre os pontos principais, estão a Rota da Celulose e as ferrovias que cruzam o estado.

O secretário destacou que a obra da Ponte Binacional “está indo muito bem”. As obras, que fazem parte da criação da Rota Bioceânica, estão 60% concluídas.

Além das obras, Verruck afirmou que o desenvolvimento do estado deve estar alinhado com pautas sustentáveis. “Olhar a sustentabilidade do ponto de vista de negócios”.