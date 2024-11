Feira da Empregabilidade oferece mais de 300 vagas na Capital

A 3ª Feira da Empregabilidade oferece cerca de 350 vagas de trabalho em serviços, comércio, indústria, transporte e logística em Campo Grande. O evento será nesta terça (5) e quarta-feira (6). Será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, com foco especial para ex-militares do Exército.

A feira pretende integrar ex-militares ao mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de emprego e qualificação profissional. Ela é organizada pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em parceria com o Comando Militar do Oeste (CMO). A expectativa é que mais de 700 ex-militares e seus familiares participem, junto com outros interessados.

Além das vagas, a feira contará com a presença de mais de 20 empresas dispostas a contratar os candidatos durante o evento. Também haverá cursos e orientações do Sistema S para ampliar as chances de recolocação profissional dos participantes.