Fumacê percorre seis bairros da Capital nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), o Fumacê será aplicado em seis bairros de Campo Grande para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. As ações ocorrerão das 16h às 22h, com equipes percorrendo as ruas dos bairros Centro Oeste, Pioneiros, Parati, Aero Rancho, Rita Vieira e Universitário II.

O método utilizado consiste na borrifação em ultra baixo volume (UBV), que aplica inseticida para eliminar mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, transmissoras das doenças.

Apesar de focar no Aedes aegypti, outras espécies também podem ser atingidas, o que exige aplicação cuidadosa do veneno.

Para garantir maior eficácia, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê, permitindo que o inseticida alcance os ambientes onde os mosquitos possam estar escondidos.