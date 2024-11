Mais de 2 mil vagas são ofertadas na Capital nesta segunda-feira

Campo Grande conta com mais de 4.000 vagas de emprego e estágio, disponíveis através da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

As oportunidades abrangem diversas áreas e exigem diferentes níveis de experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e estágios para estudantes.

A Funsat, nesta segunda-feira (23), disponibiliza 2.151 vagas para 202 profissões, com destaque para cargos como açougueiro (3 vagas), assistente administrativo (28), atendente de telemarketing (111), magarefe (100), pedreiro (18) e operador de empilhadeira (4), entre outras.

Para aqueles que não exigem experiência, há 1.270 vagas, incluindo auxiliar mecânico de refrigeração (3), frentista (8), operador de caixa (158) e repositor de supermercados (132).

A Funsat também oferece vagas exclusivas para PcD, com 63 oportunidades em funções como auxiliar de linha de produção (10), vigilante (6), recepcionista (1) e técnico em Segurança do Trabalho (1).

Além das vagas tradicionais, a Funtrab oferece outras oportunidades para diversas funções, incluindo açougueiro, ajudante de açougueiro, pedreiro, mecânico de auto, soldador, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão e muitas outras. A Funtrab também disponibiliza vagas exclusivas para PcD, com 63 vagas em cargos como agente de pátio, auxiliar de limpeza e vigilante.