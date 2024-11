Mais de 3 mil vagas de emprego são ofertadas da Capital

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) estão com mais de 3 mil vagas de emprego disponíveis em Campo Grande, atendendo a diferentes perfis profissionais e oferecendo oportunidades em várias áreas. Entre as principais vagas, estão:

Atendente de telemarketing: 100 vagas

13 vagas Auxiliar em linha de produção: 249 vagas

17 vagas Repositor em supermercados: 130 vagas

Para quem atua no setor de serviços, também há oportunidades, incluindo:

Cozinheiro e garçom: 13 vagas

5 vagas Operadores de caixa: 145 vagas

Confira aqui as vagas disponibilizadas pela Funsat e pela Funtrab.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, no Centro de Campo Grande, até às 17h. Outra opção é se dirigir à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar um documento pessoal com foto e a Carteira de Trabalho, seja ela física ou digital.