Mercado pecuário começa 2025 positivamente

O mercado do boi gordo começou 2025 positivamente, surpreendendo analistas. Laura Rezende, analista de mercado da Agrifatto, participou do quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (18), e explicou que normalmente o mês de janeiro tem demanda interna e externa enfraquecidas.

De acordo com a analista, a demanda de exportação continua aquecida, com estimativa de encerrar janeiro com 15% de alta, frente ao mês de dezembro.