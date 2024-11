Motoristas de ônibus da Capital cancelam paralisação

Os motoristas de ônibus de Campo Grande, cancelaram a greve que ocorreria nesta segunda-feira (25). A paralisação foi marcada após os condutores não conseguirem acordo com a empresa referente ao reajuste salarial.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (STTCU), Denétrio Ferreira, o Consórcio entrou em contato para retomar as negociações e uma nova reunião está agendada para as 16h de hoje.

Segundo o presidente do sindicato, caso as novas propostas do consórcio não atendam às solicitações dos trabalhadores, eles marcarão uma nova data para paralisar os serviços.

Além das novas negociações, outro motivo para o cancelamento da greve surgiu de um pedido do Hemosul.