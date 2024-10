MS emplaca 14 municípios entre os 100 mais ricos do agro no Brasil

Mato Grosso do Sul emplacou 14 municípios no ranking dos 100 mais prósperos do setor agrícola no Brasil. Divulgação foi realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Índice Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Valor de produção dos 14 municípios acumulam R$ 30,5 bilhões em 2023.

Os municípios de Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia, Dourados, Rio Brilhante, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, Nova Alvorada do Sul, Naviraí, Caarapó, Laguna Carapã, Aral Moreira e Amambai fazem parte dessa lista. Mato Grosso do Sul aparece como o segundo estado com mais municípios destacados, ficando atrás apenas de Mato Grosso, que lidera com 36 municípios no ranking.

RANKING MUNICÍPIOS VALOR DE PRODUÇÃO % DO TOTAL 12 Maracaju (MS) 4.335.990 0,5% 21 Ponta Porã (MS) 3.531.552 0,4% 26 Sidrolândia (MS) 3.114.526 0,4% 29 Dourados (MS) 2.918.889 0,4% 39 Rio Brilhante (MS) 2.325.664 0,3% 49 Costa Rica (MS) 2.087.607 0,3% 60 São Gabriel do Oeste (MS) 1.739.607 0,2% 63 Chapadão do Sul (MS) 1.673.759 0,2% 64 Nova Alvorada do Sul (MS) 1.621.823 0,2% 67 Naviraí (MS) 1.591.029 0,2% 74 Caarapó (MS) 1.528.236 0,2% 77 Laguna Carapã (MS) 1.471.094 0,2% 89 Aral Moreira (MS) 1.331.867 0,2% 98 Amambai (MS) 1.240.249 0,2% Tabela de municípios de MS que estão na lista de 100 mais ricos do agronegócio. Fonte: Mapa

No panorama nacional, a produção agrícola brasileira alcançou R$ 814,5 bilhões em 2023. Os 100 municípios mais produtivos contribuíram com 31,9% desse total, somando R$ 260 bilhões.

A soja continua sendo o carro-chefe do agronegócio brasileiro, representando R$ 348,6 bilhões (42,8%) do valor total. Além dela, milho, cana-de-açúcar, algodão e café também se destacam como produtos importantes, evidenciando a diversidade da produção agrícola nacional.

*Com informações do Mapa