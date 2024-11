Nova presidente da MSGás, Cristiane Schmidt, fala sobre o futuro da energia no Mato Grosso do Sul

Cristiane Schmidt, nomeada este ano como diretora-presidente da MS Gás, foi entrevistada por José Marques no programa CBN Festas e Eventos deste sábado (23), e sua visão para a empresa e o futuro do setor de energia em Mato Grosso do Sul.

Com uma carreira marcada por cargos estratégicos no setor público e privado, Cristiane traz uma visão ampla sobre economia, governança e o papel da mulher no mercado de trabalho.

Formação acadêmica e trajetória profissional

Cristiane possui uma carreira acadêmica sólida, com mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de uma temporada como pesquisadora na Universidade Columbia, em Nova York. Professora por muitos anos, ela é coautora de livros amplamente utilizados em exames de admissão na área de economia, como o da ANPEC, e de publicações voltadas para a compreensão de macroeconomia.

No setor público, Cristiane destacou três passagens marcantes:

Foi secretária adjunta de Acompanhamento Econômico no Ministério da Fazenda, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, sob a liderança de Pedro Malan.

Atuou como conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), aprofundando sua expertise em regulação e concorrência.

Assumiu o desafio de reestruturar as contas do estado de Goiás como secretária da Fazenda, sob a gestão de Ronaldo Caiado (União Brasil).

Desafios na MSGÁS e perspectivas para o futuro

À frente da MSGÁS, Cristiane encara a complexa missão de equilibrar a expansão da infraestrutura de gás natural com os avanços em fontes renováveis de energia, como o biometano. “O setor energético vive uma transformação, e precisamos investir em inovação para reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas, sem deixar de atender às demandas dos consumidores”, afirmou.

Ela também destacou o papel estratégico do gás natural na transição energética e a importância de investimentos em infraestrutura para garantir o acesso ao combustível em todo o Estado.

Confira o programa na íntegra: